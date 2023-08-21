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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Адана Демирспор
Анкарагюджю - Адана Демирспор: обзор матча 21 августа 2023
Анкарагюджю
21.08.2023, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
42'
Э. Бекироглу
26'
М. Ньянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Адана Демирспор
90'
+3
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
Т. Чигерчи
90'
+1
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Э. Бекироглу
88'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Джоканович
83'
Замена
Р. Байич
️️️️
А. Соу
83'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
М. Четин
70'
64'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Д. Токез
64'
Замена
Нани
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 1:1!
Э. Бекироглу
42'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
3-4-1-2
12
Гикевич
70
Кициу
18
Муякич
45
Четин
26
Радакович
38
Чигерчи
16
Джоканович
77
Билазер
10
Бекироглу
29
Сефас
9
Соу
4-1-3-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
55
Гравийон
6
Гюлер
10
Эрдоган
21
Стамбули
8
Акинтола
24
Токез
22
Свенссон
8
Акбаба
99
Ньянг
45
Четин
23
Ганоушек
23
Ганоушек
45
Четин
10
Бекироглу
23
Гюнерен
23
Гюнерен
10
Бекироглу
16
Джоканович
18
Тюркмен
18
Тюркмен
16
Джоканович
9
Соу
11
Байич
11
Байич
9
Соу
24
Токез
8
Айдоган
8
Айдоган
24
Токез
99
Ньянг
17
Нани
17
Нани
99
Ньянг
Остались в запасе
Анкарагюджю
Адана Демирспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
Главный тренер
Толунай Кафкас
39
Ведат Каракуш
ВР
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Анкарагюджю - Адана Демирспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
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