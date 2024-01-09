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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Анкарагюджю
Аланьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 09 января 2024
Аланьяспор
09.01.2024, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
48'
Ю. Балковец
68'
У. Радакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Анкарагюджю
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Ф. Хадергьонай
90'
+2
86'
Замена
М. Четин
️️️️
О. Морутан
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Н. Жанвье
75'
Замена
Ф. Байир
️️️️
Ю. Балковец
75'
68'
ГОЛ! 1:1!
У. Радакович
Пас отдал
Педринью
66'
Замена
Р. Байич
️️️️
М. Ганоушек
Желтая карточка
Ю. Балковец
65'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
61'
61'
Желтая карточка
У. Радакович
Красная карточка
Л. Фер
59'
Желтая карточка
Э. Караджа
58'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Балковец
Пас отдал
Ф. Алити
48'
46'
Замена
А. Канкая
️️️️
Ф. Македа
43'
Красная карточка
Э. Бекироглу
31'
Желтая карточка
М. Ганоушек
Замена
С. Кордова
️️️️
Э. Караджа
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
26
Урош Радакович
(К)
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Аланьяспор
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-3-1-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
5
Алити
29
Балковец
3
Лима
25
Ричард
8
Фер
88
Эздемир
70
Айдын
17
Жанвье
7
Караджа
4-3-2-1
13
Гюндердю
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
70
Кициу
23
Гюнерен
10
Бекироглу
7
Хадзийованнис
8
Педринью
80
Морутан
9
Македа
29
Балковец
23
Байир
23
Байир
29
Балковец
94
Хадергьонай
20
Аксой
20
Аксой
94
Хадергьонай
7
Караджа
16
Кордова
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
96
Эдуардо
96
Эдуардо
17
Жанвье
80
Морутан
45
Четин
45
Четин
80
Морутан
9
Македа
6
Канкая
6
Канкая
9
Македа
23
Ганоушек
11
Байич
11
Байич
23
Ганоушек
Остались в запасе
Аланьяспор
Анкарагюджю
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
41
Догукан Кайя
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Аланьяспор - Анкарагюджю
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
608
378
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.33
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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