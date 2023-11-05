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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю: обзор матча 05 ноября 2023
Истанбул Башакшехир
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Анкарагюджю
14'
К. Пентек
27'
К. Пентек
75'
Ж. Фигейредо
2'
А. Соу
20'
Педринью
59'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
89'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Э. Бекироглу
89'
Замена
А. Канкая
️️️️
Х. Билазер
Замена
М. Абид
️️️️
М. Текдемир
84'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
84'
Желтая карточка
Э. Деннис
83'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Л. Дюбуа
75'
74'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Г. Родригеш
Желтая карточка
М. Текдемир
69'
Замена
Э. Деннис
️️️️
С. Гюрлер
67'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Тюрук
67'
66'
Замена
О. Морутан
️️️️
Педринью
59'
ГОЛ! 2:3!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Э. Бекироглу
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Алексич
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Пентек
27'
20'
ГОЛ! 1:2!
Педринью
Пас отдал
А. Соу
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
Пас отдал
Б. Озкан
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
(К)
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
3-2-3-1
1
Бабакан
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
3
Опоку
15
Дюбуа
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Пентек
4-1-2-2-1
13
Гюндердю
77
Билазер
18
Муякич
23
Ганоушек
26
Радакович
38
Чигерчи
10
Бекироглу
7
Хадзийованнис
8
Педринью
10
Родригеш
9
Соу
21
Текдемир
17
Абид
17
Абид
21
Текдемир
9
Алексич
6
Ильхан
6
Ильхан
9
Алексич
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
7
Гюрлер
17
Деннис
17
Деннис
7
Гюрлер
9
Тюрук
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
Тюрук
77
Билазер
6
Канкая
6
Канкая
77
Билазер
10
Родригеш
23
Гюнерен
23
Гюнерен
10
Родригеш
8
Педринью
80
Морутан
80
Морутан
8
Педринью
10
Бекироглу
9
Македа
9
Македа
10
Бекироглу
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Чагдаш Алтай
(Стамбул)
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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