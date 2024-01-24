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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Карагюмрюк
Анкарагюджю - Карагюмрюк: обзор матча 24 января 2024
Анкарагюджю
24.01.2024, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Карагюмрюк
24'
А. Каан Гюнерен
61'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Карагюмрюк
86'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
85'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Л. Мерджан
Замена
М. Четин
️️️️
М. Ганоушек
85'
82'
Желтая карточка
В. Эйссерик
80'
Желтая карточка
С. Дурсун
Замена
Р. Байич
️️️️
Ф. Македа
70'
Замена
А. Канкая
️️️️
С. Кициу
69'
66'
Замена
Д. Келеш
️️️️
T. Teklić
66'
Замена
М. Роден
️️️️
Ф. Паолетти
ГОЛ! 2:0!
Ф. Македа
61'
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Э. Бекироглу
39'
Желтая карточка
С. Кициу
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Каан Гюнерен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
26
Урош Радакович
(К)
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Карагюмрюк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
20
Enes Tepecik
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
8
Самед Онур
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-2-2
13
Гюндердю
70
Кициу
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
10
Бекироглу
23
Гюнерен
80
Морутан
8
Педринью
9
Македа
29
Сефас
2-2-3-2-1
46
Сиригу
11
Чеккерини
34
Везели
54
Дурсун
20
Паолетти
91
Бертолаччи
99
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
15
Ласанья
23
Ганоушек
45
Четин
45
Четин
23
Ганоушек
10
Бекироглу
38
Чигерчи
38
Чигерчи
10
Бекироглу
70
Кициу
6
Канкая
6
Канкая
70
Кициу
9
Македа
11
Байич
11
Байич
9
Македа
22
Мерджан
30
Сангаре
30
Сангаре
22
Мерджан
20
Паолетти
7
Роден
7
Роден
20
Паолетти
99
70
Келеш
70
Келеш
99
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
Остались в запасе
Анкарагюджю
Карагюмрюк
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
20
Enes Tepecik
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
20
Enes Tepecik
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
98
Ahmet Tugyan
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Анкарагюджю - Карагюмрюк
1
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
14
9
Количество передач
365
546
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.43
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Muhammetali Metoglu, Turkey
Стадион:
Эриаман
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