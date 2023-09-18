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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Анкарагюджю
Сивасспор - Анкарагюджю: обзор матча 18 сентября 2023
Сивасспор
18.09.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Анкарагюджю
18'
С. Саис
31'
О. Морутан
66'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Анкарагюджю
90'
+4
Замена
A. Kuyubaşı
️️️️
О. Морутан
87'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Э. Бекироглу
Замена
Э. Гекай
️️️️
М. Палули
84'
76'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Т. Чигерчи
74'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Замена
Б. Капачак
️️️️
Э. Бассан
71'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Манай
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Г. Родригеш
62'
Желтая карточка
А. Джоканович
Вторая желтая
К. Н'Жи
59'
Желтая карточка
С. Саис
39'
Желтая карточка
К. Н'Жи
39'
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Морутан
Пас отдал
М. Ганоушек
ГОЛ! 1:0!
С. Саис
Пас отдал
Ю. Эмре Конак
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
4-3-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
26
Конак
17
Бассан
8
Харисис
9
Н'Жи
7
Манай
14
Саис
4-2-1-2-1
13
Гюндердю
23
Ганоушек
18
Муякич
70
Кициу
26
Радакович
16
Джоканович
38
Чигерчи
10
Бекироглу
80
Морутан
10
Родригеш
11
Байич
7
Манай
77
Барроу
77
Барроу
7
Манай
7
Палули
21
Гекай
21
Гекай
7
Палули
17
Бассан
17
Капачак
17
Капачак
17
Бассан
80
Морутан
2
2
80
Морутан
10
Бекироглу
23
Гюнерен
23
Гюнерен
10
Бекироглу
38
Чигерчи
18
Тюркмен
18
Тюркмен
38
Чигерчи
Остались в запасе
Сивасспор
Анкарагюджю
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
41
Догукан Кайя
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Сивасспор - Анкарагюджю
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
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