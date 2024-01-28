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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Анкарагюджю
Фенербахче - Анкарагюджю: обзор матча 28 января 2024
Фенербахче
28.01.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
20'
Д. Ундер
32'
Д. Ундер
13'
Т. Чигерчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Анкарагюджю
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
90'
+3
87'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Каан Гюнерен
Замена
М. Креспо
️️️️
И. Юкшек
81'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Ундер
81'
74'
Замена
М. Четин
️️️️
М. Ганоушек
73'
Замена
Р. Байич
️️️️
А. Соу
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
71'
61'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
О. Морутан
ГОЛ! 2:1!
Д. Ундер
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
М. Мюлдюр
20'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Чигерчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
(К)
ОП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
8
Педринью
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-3-3-1
25
Ливакович
4
Азиз
4
Джику
18
Мюлдюр
24
Кадиоглу
33
Крунич
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Ундер
10
Джеко
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
18
Муякич
23
Ганоушек
70
Кициу
26
Радакович
38
Чигерчи
23
Гюнерен
80
Морутан
8
Педринью
9
Соу
29
Сефас
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
5
Юкшек
19
Креспо
19
Креспо
5
Юкшек
7
Ундер
7
Мор
7
Мор
7
Ундер
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
23
Ганоушек
45
Четин
45
Четин
23
Ганоушек
80
Морутан
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
80
Морутан
9
Соу
11
Байич
11
Байич
9
Соу
23
Гюнерен
9
Македа
9
Македа
23
Гюнерен
Остались в запасе
Фенербахче
Анкарагюджю
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
12
Рафал Гикевич
ВР
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
21
Sirozhiddin Astanakulov
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Фенербахче - Анкарагюджю
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
17
13
Офсайды
2
0
Количество передач
558
343
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.89
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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