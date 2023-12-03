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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Бешикташ
Анкарагюджю - Бешикташ: обзор матча 03 декабря 2023
Анкарагюджю
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
21'
А. Соу
74'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Бешикташ
86'
Замена
Д. Амарти
️️️️
С. Учан
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Каан Гюнерен
82'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
А. Улудаг
81'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Э. Бекироглу
81'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Н. Уйсал
72'
Замена
А. Ребич
️️️️
В. Абубакар
55'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Б. Зайнутдинов
55'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Хаджиахметович
Желтая карточка
Педринью
42'
29'
Желтая карточка
С. Учан
ГОЛ! 1:0!
А. Соу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
8
Педринью
АП
29
Реналдо Сефас
ЦФ
9
Али Соу
(К)
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-2-2
13
Гюндердю
45
Четин
18
Муякич
3
Улудаг
10
Бекироглу
6
Канкая
23
Гюнерен
8
Педринью
80
Морутан
9
Соу
29
Сефас
2-5-1-2
34
Гюнок
25
Колли
17
Мерас
6
Булут
48
Учан
83
Фернандеш
8
Хаджиахметович
20
Уйсал
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
9
Абубакар
3
Улудаг
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
Улудаг
23
Гюнерен
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
23
Гюнерен
10
Бекироглу
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Бекироглу
48
Учан
12
Амарти
12
Амарти
48
Учан
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Хаджиахметович
9
Абубакар
9
Ребич
9
Ребич
9
Абубакар
19
Зайнутдинов
23
Тосун
23
Тосун
19
Зайнутдинов
Остались в запасе
Анкарагюджю
Бешикташ
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Alperen Kuyubaşı
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
18
Чем Тюркмен
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Анкарагюджю - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Эриаман
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