Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС

Новичок «Ростова» Али Соу имел несколько предложений от разных европейских клубов.

По информации Metaratings, Соу был наиболее близок к переходу в «Дижон», выступающий в Лиге 1. Футболист даже подписал соглашение с клубом и сделал фотографии в футболке новой команды.

Трансфер сорвался из-за того, что софийский ЦСКА не смог вовремя выслать документы для перехода, и трансферное окно во Франции закрылось.

26-летний гамбиец мог продолжить карьеру в Серии А. На Соу претендовала «Дженоа», которая хотела арендовать нападающего с правом выкупа за 4 миллиона евро, но трансфер также не состоялся.

Помимо «Дижона» и «Дженоа» футболистом интересовалась «Миннесота» из МЛС, египетская «Пирамида», турецкий «Кайсериспор» и бельгийский «Антверпен».

В 16 матчах нынешнего чемпионата Болгарии он забил 8 мячей.

На счету Соу 5 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа