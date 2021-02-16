Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС

Новичок «Ростова» Али Соу имел несколько предложений от разных европейских клубов.
По информации Metaratings, Соу был наиболее близок к переходу в «Дижон», выступающий в Лиге 1. Футболист даже подписал соглашение с клубом и сделал фотографии в футболке новой команды.
Трансфер сорвался из-за того, что софийский ЦСКА не смог вовремя выслать документы для перехода, и трансферное окно во Франции закрылось.
26-летний гамбиец мог продолжить карьеру в Серии А. На Соу претендовала «Дженоа», которая хотела арендовать нападающего с правом выкупа за 4 миллиона евро, но трансфер также не состоялся.
Помимо «Дижона» и «Дженоа» футболистом интересовалась «Миннесота» из МЛС, египетская «Пирамида», турецкий «Кайсериспор» и бельгийский «Антверпен».
- В 16 матчах нынешнего чемпионата Болгарии он забил 8 мячей.
- На счету Соу 5 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа