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    «Ростов» выкупил у софийского ЦСКА нападающего Соу

    Форвард Али Соу продолжит выступать за «Ростов», об этом сообщил его агент Луиджи Соррентино.

    «Ростов» выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», – сказал агент.

    • Трансфер гамбийца принадлежал софийскому ЦСКА.
    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 3 миллиона евро.
    • В составе «Ростова» Соу забил 3 гола в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    27.05.2021 23:12
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