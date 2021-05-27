«Ростов» выкупил у софийского ЦСКА нападающего Соу

Только б бегал хорошоу, этот вот товарищ Соу.
Форвард Али Соу продолжит выступать за «Ростов», об этом сообщил его агент Луиджи Соррентино.
«Ростов» выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», – сказал агент.
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Форвард Али Соу продолжит выступать за «Ростов», об этом сообщил его агент Луиджи Соррентино.
«Ростов» выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», – сказал агент.
Только б бегал хорошоу, этот вот товарищ Соу.