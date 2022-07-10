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Соу может приостановить контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что гамбиец так не поступит

Али Соу может уйти из «Ростова». Об этом сообщил агент нападающего Луиджи Соррентино.

«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность – 50 на 50», – сказал агент.

  • В прошлом сезоне Соу провел 18 матчей в РПЛ и забил 4 гола.
  • В мае главный тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил об уехавших легионерах так: «Вот Соу так не поступил. В Африке нет той русофобии, которая есть в Европе».

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +388

    кaстрюлька 4 минуты назад

    Оно ж ленивое, как тюлень. У полностью деревянного Комличенко и то КПД выше

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    Рейтинг: +11196

    Алексей З 11 минут назад

    ХЗ , что в голове у гамбийца ?

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    Рейтинг: +16279

    Cleaner 18 минут назад

    Раз Карпин говорил, что гамбиец так не поступит, значит Соу так не поступит. Не может же Соу подвести Валеру!
    Или все таки может???..)

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    Рейтинг: +7215

    серега кашин 35 минут назад

    а нужны ли эти **** в европе

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