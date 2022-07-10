Соу может приостановить контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что гамбиец так не поступит

Али Соу может уйти из «Ростова». Об этом сообщил агент нападающего Луиджи Соррентино.

«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность – 50 на 50», – сказал агент.