Соу может приостановить контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что гамбиец так не поступит

Оно ж ленивое, как тюлень. У полностью деревянного Комличенко и то КПД выше
Али Соу может уйти из «Ростова». Об этом сообщил агент нападающего Луиджи Соррентино.
«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность – 50 на 50», – сказал агент.
- В прошлом сезоне Соу провел 18 матчей в РПЛ и забил 4 гола.
- В мае главный тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил об уехавших легионерах так: «Вот Соу так не поступил. В Африке нет той русофобии, которая есть в Европе».