Ло Чельсо и Бэйли – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Это Леон Бэйли («Байер»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Али Сове (ЦСКА София) и Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»).
- Бэйли сделал дубль в матче со «Славией» (4:0).
- В активе Байера два мяча и ассист в игре с «Гентом» (4:1).
- Сове дважды забил в ворота «Ромы» (3:1).
- На счету Ло Чельсо гол в поединке с «Антверпеном» (2:0).
Кто был лучшим в 6-м туре #ЛигаЕвропы? Голосуй!Максимилиан Бейер («Хоффенхайм»)Леон Бейли («Байер»)Али Сове (ЦСКА София)Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»)— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 10, 2020