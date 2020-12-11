Ло Чельсо и Бэйли – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Это Леон Бэйли («Байер»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Али Сове (ЦСКА София) и Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»).
- Бэйли сделал дубль в матче со «Славией» (4:0).
- В активе Байера два мяча и ассист в игре с «Гентом» (4:1).
- Сове дважды забил в ворота «Ромы» (3:1).
- На счету Ло Чельсо гол в поединке с «Антверпеном» (2:0).
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Источник: Официальный сайт УЕФА