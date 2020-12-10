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    Ло Чельсо и Бэйли – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    Это Леон Бэйли («Байер»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Али Сове (ЦСКА София) и Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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