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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Ризеспор
Али Соу
Статистика
€ 1,50 млн
Али Соу - статистика
Ризеспор
14 июня 1994 (32), Виллафранка-ди-Верона
#9 | Нападающий
186 см
Гамбия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
1' - 79'
21'
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
1' - 89'
35'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
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Турция. Суперлига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
5
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
1' - 79'
21'
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
1' - 89'
35'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 2
22.08.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
1' - 90'
79'
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