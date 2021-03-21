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  • ЭСК: судья ошибочно не засчитал гол игрока «Ростова» Соу в матче с «Химками»

ЭСК: судья ошибочно не засчитал гол игрока «Ростова» Соу в матче с «Химками»

21 марта 2021, 15:15
33

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0), когда судьи не засчитали гол гостей на 71-й минуте. Решение бригады официально признано ошибочным.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», – постановила ЭСК.

  • «Ростов» после этого решения рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
  • ЭСК заседает при президенте РФС Александре Дюкове.
  • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Соу Али
Комментарии (33)
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БАРАТА Брат Араб
1616329679
Переигровка будет или перераспределение набранных очков ??? Гыгыгы . Может судью и ВАР накажут ??? Гыгыгы . ...
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житель СПб
1616329684
То есть это две результативных ошибки судейства? Радикально повлиявших на результат игры? Тогда надо переигрывать матч. А иначе в чем смысл КДК и ЭСК? Должны быть правовые последствия таких заключений.
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nominum
1616331333
Этот эбаный Сиденков только появился в судействе РПЛ, а уже два скандала. Отправьте его куда-нибудь в Ханты-Мансийский АО первенство райцентра судить. Пусть там на взятках и сидит
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mutabor0992
1616332750
А толку?Очки то не вернут...Как то много ошибок и скандалов.
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Brabus71
1616332812
Не ошибочно, а преднамеренно... Сливают Ростов в наглую
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Ганнибал Лектор
1616332838
И? Переигровка? - Нет! А, может быть Ростову вернут отобранные три очка, а у Химок снимут нечестно нажитые? - Нет! ...мм... может быть, хотя бы бригаду арбитров отправят на полиграф? - Да нет, что вы, какой полиграф! Это же Ростов, а не спартак... Ростов и динама - конкуренты в борьбе за еврокубки. И если посчитать, сколько очков люди с флажками и свистками отобрали у донской команды, и сколько приобрели нечестным путем московские, то тогда становится понятным, почему столичные коллективы позорно влетают грузинским любителям. Да, разговоров много. Но именно - разговоров. И пока у нас будут двойные стандарты, нечего удивляться низкой коммерческой марже и отвратительным спортивным результатам в еврокубках.
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nik55
1616335228
за такие ошибки----выгонять пожизненно----может другие потом задумаются
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BRO_football
1616336135
Так, ошибка есть, а дальше что? Переигровка? А может просто счёт перерисуем из 1:0 в 1:1 и +1 очко Ростову и -2 Химкам? Штраф судье? Отстранение? Нет! Ничего из этого не будет! И смысл тогда разбирать все эти моменты после матча, если судья в любом матче может случайно "ошибиться" и не засчитать гол?
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Вальдемар IV
1616336952
достаточно все левые победы спартака аннулировать и ростову и не только баллов вернется
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Ziklop
1616342588
"ошибочно" умышленно кто это отличает? второе ближе к истине .
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