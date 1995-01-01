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    ЭСК: судья ошибочно не засчитал гол игрока «Ростова» Соу в матче с «Химками»

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0), когда судьи не засчитали гол гостей на 71-й минуте. Решение бригады официально признано ошибочным.

    «Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71-й минуте матча.

    Решение мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», – постановила ЭСК.

    • «Ростов» после этого решения рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
    • ЭСК заседает при президенте РФС Александре Дюкове.
    • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +6717

      GoLenaStop 8 минут назад

      А, надо ввести систему контроля типа VAR - над действиями судей..
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +28022

      zra78 > GoLenaStop 2 минуты назад

      VAR над VAR

      0
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      Рейтинг: +1195

      nominum 9 минут назад

      Этот эбаный Сиденков только появился в судействе РПЛ, а уже два скандала. Отправьте его куда-нибудь в Ханты-Мансийский АО первенство райцентра судить. Пусть там на взятках и сидит

      1
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      Рейтинг: +5896

      житель СПб 37 минут назад

      То есть это две результативных ошибки судейства? Радикально повлиявших на результат игры? Тогда надо переигрывать матч. А иначе в чем смысл КДК и ЭСК? Должны быть правовые последствия таких заключений.

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      Рейтинг: +5

      БАРАТА Брат Араб 37 минут назад

      Переигровка будет или перераспределение набранных очков ??? Гыгыгы . Может судью и ВАР накажут ??? Гыгыгы . ...

      1
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      Рейтинг: +2937

      neim > БАРАТА Брат Араб 19 минут назад

      Лучше сразу перераспределить места согласно купленным "билетам" ))).

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