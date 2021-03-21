ЭСК: судья ошибочно не засчитал гол игрока «Ростова» Соу в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0), когда судьи не засчитали гол гостей на 71-й минуте. Решение бригады официально признано ошибочным.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота «Химок» на 71-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», – постановила ЭСК.