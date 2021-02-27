РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль

«Ростов» добился ничьей в матче с «Зенитом», причем вел по ходу встречи. Дубль оформил зимний новичок Али Соу, он перешел из болгарского ЦСКА.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице, опережая преследователей на пять очков.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 81), Барриос, Вендел (Мостовой, 90+2), Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90+1), Хаджикадунич, Махатадзе (Павловец, 60), Глебов, Норманн (Байрамян, 68), Альмквист (Гигович, 68), Полоз (Тугарев, 68), Соу.

Предупреждения: Ловрен, 54; Кузяев, 61 – Норманн, 16; Поярков, 18; Соу, 29; Альмквист, 45+1; Байрамян, 77.

Удаления: нет – Осипенко, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ