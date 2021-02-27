Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль

    «Ростов» добился ничьей в матче с «Зенитом», причем вел по ходу встречи. Дубль оформил зимний новичок Али Соу, он перешел из болгарского ЦСКА.

    «Зенит» продолжает лидировать в таблице, опережая преследователей на пять очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.

    «Зенит»: Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 81), Барриос, Вендел (Мостовой, 90+2), Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90+1), Хаджикадунич, Махатадзе (Павловец, 60), Глебов, Норманн (Байрамян, 68), Альмквист (Гигович, 68), Полоз (Тугарев, 68), Соу.

    Предупреждения: Ловрен, 54; Кузяев, 61 – Норманн, 16; Поярков, 18; Соу, 29; Альмквист, 45+1; Байрамян, 77.

    Удаления: нет – Осипенко, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2021 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии113
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 28 февраля 2021, 11:40

      Ростов конечно молодцы, как всегда из ничего что-то вытягивают. Хотел бы видеть в тройке, да Моцква не позволит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 28 февраля 2021, 09:46

      Ростов молодцы,очень рад как подгорает у недофанатов Зенита, бомжам удачи,но вряд она будет пока тренер Семак. В ЛЧ ловить точно нечего в следующем сезоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 28 февраля 2021, 06:13

      Матч который вызывает больше вопросов чем ответов.Судья однозначно испортил впечатление от игры.Да,Ростов играл жестковато,но не все карточки были так очевидны.В похожих ситуациях питерцы были просто по-отечески пожурены и всё.Соглашусь с Карпиным по поводу второго гола Зенита.Судья был обязан дать свисток-разрешение на продолжение игры.Если бы не было карточки и это было обычное нарушение правил,то да,игроки Зенита могли разыграть штрафной без разрешения арбитра.Но тут была жёлтая и судья должен был её внести в свою учётную карточку и после этого дать свисток на продолжение игры.В общем вопросов к судейству много.Что касаемо игры,то первый тайм был равным и обоюдоопасным.Ну а во втором тайме Зенит конечно мог забить больше.Играя в большинстве реализовав своё Зенит не вызывал бы столько критики,которую он получил после игры.Но что случилось,то и случилось.Ростов же доказал что у него есть характер и заслуженно добился ничейного итога.Парни красавцы!Ничья сородни победе!С хорошей игрой ростовчане!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 28 февраля 2021, 03:54

      Зенит играл не плохо, Ростов не заслуживал ничьи, но случилось,что случилось...Зенит-чемпион !!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > _Marqella_ 28 февраля 2021, 14:02

      Маркела шмара

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Hektor 84 28 февраля 2021, 14:24

      Hektor 84 гей....


      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      rattyboy 28 февраля 2021, 00:19

      Пора освежить тренерскую кровь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2021, 23:17

      А Ростов - молодцы! Карпин - работает. Я бы его предпочел в качестве тренера - хотя это уже зашквар.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > житель СПб 27 февраля 2021, 23:29

      это уже зашквар.

      вы с ума сошли??????

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2021, 22:53

      Всем привет! Соскучился по всей нашей тусовке, даже по скандалистам - хотя, если они станут вежливее (с обеих сторон), буду рад. А футбол... Что ж, от ближайшего преследователя отодвинулись на 1 очко - вот оно главное достижение. Такой у нас сейчас футбол...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 22:21

      Зенит играет как дворовая команда. Нет ни плана, ни игровой дисциплины. Игроки индивидуально сильные, но носятся по полю как в башку взбредет. 4 гола защитники и вратари сами себе в 2-х последних матчах привезли. В нападении не так заметно, но такую кучу моментов нельзя не реализовывать. Или зазнались, или тренер лох. Скорее второе.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > paracetamol 27 февраля 2021, 23:34

      в самом деле, не видно руки тренера. футболисты играют как могут. выезжаем только на классе... как можно было сушить игру на домашнем стаде в большинстве????? спрашиваю себя и не нахожу ответа!!! семаку явно не хватает чувства победителя!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 27 февраля 2021, 22:09

      Всё очень печально! Сейчас играли все,кто пропускал матч с Арсеналом, но не может так играть команда,претендующая на титул Счёт тут не так важен, игра какая-то скомканная,мало импровизации и свежих находок мысли в игре маловато для чемпиона.Удивительно слышать такое, наверное, от болельщика Зенита с большим стажем

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > ZENIT-59 27 февраля 2021, 22:38

      Честно говоря , эта "академическая "медленная игра задолбала . Чуть что - пас назад . Никаких острых , хоть и рискованных пасов . Нет сейчас в Зените своего нового "Широкова" . На сборах удары с линии штрафной , со средней дистанции - какие хочешь , а тут - нихрена ! Ну да , несколько красивых комбинаций сегодня было , но так забивать надо плотным ударом , а не "катить" мяч "шёчкой" , давая шанс вратарю стать лучшим игроком матча .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 27 февраля 2021, 21:42

      Я и забыл что сегодня футбол!Что,ничья,да и хрен с ним,хоть очко взяли!Посмотрел обзор матча,халявные голы ростова и везунчик вратарь.По мне счет должен быть 1-0.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > upiter622 27 февраля 2021, 21:48

      Счёт , если бы не Песьяк , 4:2 или 5:2 . Блин , забивать надо !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > knikos 27 февраля 2021, 22:19

      Мечтатель, 4-5-6 эти грёзы возможны только с Карасёвым

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      knikos > MaxRnD 27 февраля 2021, 22:39

      Карась сейчас на рок-концертах на гитаре зажигает , ему не до футбола ...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11