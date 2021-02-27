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  • РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль

РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль

27 февраля 2021, 18:26
134

«Ростов» добился ничьей в матче с «Зенитом», причем вел по ходу встречи. Дубль оформил зимний новичок Али Соу, он перешел из болгарского ЦСКА.

«Зенит» продолжает лидировать в таблице, опережая преследователей на пять очков.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 81), Барриос, Вендел (Мостовой, 90+2), Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90+1), Хаджикадунич, Махатадзе (Павловец, 60), Глебов, Норманн (Байрамян, 68), Альмквист (Гигович, 68), Полоз (Тугарев, 68), Соу.

Предупреждения: Ловрен, 54; Кузяев, 61 – Норманн, 16; Поярков, 18; Соу, 29; Альмквист, 45+1; Байрамян, 77.

Удаления: нет – Осипенко, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Соу Али
Комментарии (134)
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portero
1614439686
Молодцы Ростов!!! Сегодня удачно залетало...
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kvm
1614439818
1.2.3 - зенитушка соси
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nominum
1614439855
Песьяков- красавец. Правда в первом тайме слегка почудил. Наверное, на радостях, что конкурента Бабурина в Краснодар отдали))
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NewLife
1614439912
Позор синиту, позор Матюнину. Посмотрите повторы: зюба всю игру нагло толкал соперника руками, а в добавленное время еще и локтем - не было ни то, желтой , но и вообще нарушения. Вот почему этот питерский гадюшник сливает всем за рубежом, там у онаниста совсем другие правила, по которым он играть не привык и не может.
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MaxRnD
1614439924
Пися всё-таки сдюжил и это радует. Не.гритёнок из цыганлэнда видно не столько из мастеровитых, сколько из фартовых
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Грусть на Неве
1614440036
Над нами уже вся страна смеётся :((
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ivany4
1614440378
Ростов с победой! Заслужили, сдюжили. Матюнин откровенно не доработал. Видимо решил, что игру уже сделал и расслабился. Видимо он сегодня мимо кассы.)) А вот команда рукоблудов сегодня предстала во "всей красе". И валялись от любого касания, особенно от тех у кого горчичник, и били из-под тишка, и судьей прения устраивали. И всего-то одна карточка. Вероятно дальше будет еще веселее.))
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JTherry
1614440431
все по делу, Ростов играл очень качественно, поэтому ничья справедливый результат, на который поставила "подруга" Орзул) поздравляю ростовчан, молодцы!
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zigbert
1614440674
Ростов хотя и не победил но заслуживает уважения. Отыгрались ведь в меньшинстве.
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Aleksey!
1614441075
Как же жалок этот сенит
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