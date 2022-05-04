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  • Агент Соу: «Али счастлив в «Ростове», но у него миллион предложений. Его хотят турецкие клубы»

Агент Соу: «Али счастлив в «Ростове», но у него миллион предложений. Его хотят турецкие клубы»

4 мая 2022, 15:50
2

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, высказался о будущем футболиста в российском клубе.

— Пока мы не говорили о том, что произойдет дальше. Сейчас мы ждем окончания нынешнего сезона, чтобы затем принять решение. Мы не хотели уходить до лета на короткий промежуток времени, Али хотел помочь «Ростову» сохранить место в Премьер-лиге.

С его стороны было бы глупо уйти, чтобы вернуться в июле в клуб, который находится в еще худшем положении. Он предпочел остаться до конца сезона и затем уже оценить ситуацию.

— Вы говорили о будущем с «Ростовом»? Они давали какие-то гарантии на следующий сезон?

— Мы говорили только об этом сезоне. Предложения? У меня миллион предложений по Али, его хотят турецкие клубы, но все планируют заполучить его бесплатно или взять в аренду. Платить большие деньги сейчас никто не готов.

— Сам Али хочет остаться в России?

— Сейчас он счастлив в «Ростове». Но, естественно, каждый футболист всегда ищет что-то лучшее для себя.

  • Соу провел 19 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Соу Али
Комментарии (2)
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ySS
1651669705
Ясно, свалит в Турцию
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1651675408
У него четыре гола за сезон, это по 250 тысяч желающих на каждый гол, вот это футболист!
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