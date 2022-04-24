«Рубин» выйдет на матч с «Арсеналом» с Ломовицким, Кучаевым, Зуевым; Смольников, Степанов, Деспотович сыграют у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Абильдгор, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

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