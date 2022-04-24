Колосков: «Не надо петь победную оду «Рубину». Обыграли команду с последнего места»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал исход матча 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом» (1:0). Он призвал не перехваливать казанцев.

«Выиграли? Хорошо! Но не надо петь победную оду «Рубину», «Арсенал» на последнем месте находится!

Ничего особенного в этой победе не вижу. Леонид Слуцкий тоже спокойно работал, никаких проблем не было. Никто его не увольнял. У него было полное доверие. Никакого отношения к его спасению этот результат не имеет. Рядовая игра», – сказал Колосков.

Казанцы прервали серию из 7 матчей без побед.

«Рубин» и зону переходных матчей разделяет 1 очко.

«Арсенал» идет последним, у команды 10 встреч подряд без побед.

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