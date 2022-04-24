РПЛ. «Рубин» обыграл «Арсенал» (1:0) и прервал серию из 7 матчей без побед, Ломовицкий забил бывшей команде

«Рубин» в 26-м туре чемпионата России минимально переиграл «Арсенал». Гол у бывшего полузащитника туляков Александра Ломовицкого.

Казанцы прервали серию из семи матчей без побед.

«Рубин» и зону переходных матчей разделяет одно очко. «Арсенал» идет последним, у команды десять встреч подряд без побед.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 22.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Бакаев, 81), Зуев, Ломовицкий, Кучаев (Кузнецов, 84), Абильдгор (Апшацев, 66), Самошников, Лисакович (Онугха, 84).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 84), Гулиев, Чаушич, Э. Кангва (Марков, 58), Костадинов (Панченко, 69), Кайнов, Деспотович.

Предупреждения: нет – Кайнов, 50.

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