РПЛ. «Рубин» обыграл «Арсенал» (1:0) и прервал серию из 7 матчей без побед, Ломовицкий забил бывшей команде

«Рубин» в 26-м туре чемпионата России минимально переиграл «Арсенал». Гол у бывшего полузащитника туляков Александра Ломовицкого.
Казанцы прервали серию из семи матчей без побед.
«Рубин» и зону переходных матчей разделяет одно очко. «Арсенал» идет последним, у команды десять встреч подряд без побед.
Россия. РПЛ. 26-й тур
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ломовицкий, 22.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Бакаев, 81), Зуев, Ломовицкий, Кучаев (Кузнецов, 84), Абильдгор (Апшацев, 66), Самошников, Лисакович (Онугха, 84).
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 84), Гулиев, Чаушич, Э. Кангва (Марков, 58), Костадинов (Панченко, 69), Кайнов, Деспотович.
Предупреждения: нет – Кайнов, 50.
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