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РПЛ. «Рубин» обыграл «Арсенал» (1:0) и прервал серию из 7 матчей без побед, Ломовицкий забил бывшей команде

«Рубин» в 26-м туре чемпионата России минимально переиграл «Арсенал». Гол у бывшего полузащитника туляков Александра Ломовицкого.

Казанцы прервали серию из семи матчей без побед.

«Рубин» и зону переходных матчей разделяет одно очко. «Арсенал» идет последним, у команды десять встреч подряд без побед.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 22.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Бакаев, 81), Зуев, Ломовицкий, Кучаев (Кузнецов, 84), Абильдгор (Апшацев, 66), Самошников, Лисакович (Онугха, 84).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв (Хабибов, 84), Гулиев, Чаушич, Э. Кангва (Марков, 58), Костадинов (Панченко, 69), Кайнов, Деспотович.

Предупреждения: нет – Кайнов, 50.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:50
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +1641

    Беспонтий 1 час назад

    этот гол в ростове спас бы сегодня
    но не судьба саня

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1707

    Bozigit 2 часа назад

    Наконец-то

    1
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