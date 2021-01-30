«Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева

В пятницу «Рубин» объявил о переходе из «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.

Казанский клуб заплатил за новичка 500 тысяч евро. Стороны заключили пятилетний контракт. Сумма обратного выкупа для петербуржцев составит 1,5 миллиона.

Сегодня пресс-служба «Рубина» опубликовала в твиттере ролик с шуточными переговорами Мусаева и главного тренера команды Леонида Слуцкого.

В ходе видеобеседы специалист, в частности, шутит над малым количеством игрового времени хавбека в «Зените».