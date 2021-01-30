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    «Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева

    В пятницу «Рубин» объявил о переходе из «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.

    Казанский клуб заплатил за новичка 500 тысяч евро. Стороны заключили пятилетний контракт. Сумма обратного выкупа для петербуржцев составит 1,5 миллиона.

    Сегодня пресс-служба «Рубина» опубликовала в твиттере ролик с шуточными переговорами Мусаева и главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    В ходе видеобеседы специалист, в частности, шутит над малым количеством игрового времени хавбека в «Зените».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3562

      Ганнибал Лектор 38 минут назад

      Играть в Рубине у него шансов больше. Ну а Слуцкий как обычно занимается грубым троллингом.

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      Рейтинг: +2444

      AZ 47 минут назад

      Гениальный тренер))) Атмосфера в клубе наверное потрясающиая)))

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