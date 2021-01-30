«Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева

Играть в Рубине у него шансов больше. Ну а Слуцкий как обычно занимается грубым троллингом.
В пятницу «Рубин» объявил о переходе из «Зенита» полузащитника Леона Мусаева.
Казанский клуб заплатил за новичка 500 тысяч евро. Стороны заключили пятилетний контракт. Сумма обратного выкупа для петербуржцев составит 1,5 миллиона.
Сегодня пресс-служба «Рубина» опубликовала в твиттере ролик с шуточными переговорами Мусаева и главного тренера команды Леонида Слуцкого.
В ходе видеобеседы специалист, в частности, шутит над малым количеством игрового времени хавбека в «Зените».
Публикуем видео переговоров Леонида Слуцкого с Леоном МусаевымКак в «Рубине» проходят трансферыhttps://t.co/OonwYmDXKe pic.twitter.com/a0ZUVVBJ9A— «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2021