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    Журналист Карпов: «Зенит» сможет вернуть Мусаева за 1,5 миллиона в течение первых двух сезонов

    Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить у «Рубина» полузащитника Леона Мусаева.

    По информации журналиста Ивана Карпова, возможное возвращение воспитанника обойдется петербургскому клубу в 1,5 миллиона евро.

    При этом опция будет доступна только в течение первых двух сезонов.

    • «Рубин» купил игрока за 500 тысяч евро.
    • Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан на пять лет.

    Мусаев – об уходе из «Зенита»: «Немного расстроен, я очень стремился играть в главной команде»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5165

      порт 18 минут назад

      Продали за 500, обратно вернуть 1500? Вот это бизнес, вот молодцы.

      0
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      Рейтинг: +12153

      Garrincha58 > порт 26 секунд назад

      ну Рубин же тоже должен выйти в ноль так как будет ему платить зарплату, а Зенит за это время не будет так что сделка фифти фифти но только первые два года, а потом как решит Рубин

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