Журналист Карпов: «Зенит» сможет вернуть Мусаева за 1,5 миллиона в течение первых двух сезонов

Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить у «Рубина» полузащитника Леона Мусаева.

По информации журналиста Ивана Карпова, возможное возвращение воспитанника обойдется петербургскому клубу в 1,5 миллиона евро.

При этом опция будет доступна только в течение первых двух сезонов.

«Рубин» купил игрока за 500 тысяч евро.

Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан на пять лет.

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