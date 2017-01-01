Журналист Карпов: «Зенит» сможет вернуть Мусаева за 1,5 миллиона в течение первых двух сезонов

Продали за 500, обратно вернуть 1500? Вот это бизнес, вот молодцы.
Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить у «Рубина» полузащитника Леона Мусаева.
По информации журналиста Ивана Карпова, возможное возвращение воспитанника обойдется петербургскому клубу в 1,5 миллиона евро.
При этом опция будет доступна только в течение первых двух сезонов.
- «Рубин» купил игрока за 500 тысяч евро.
- Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан на пять лет.
Мусаев – об уходе из «Зенита»: «Немного расстроен, я очень стремился играть в главной команде»