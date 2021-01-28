Гендиректор «Рубина» – о Мусаеве из «Зенита»: «Планируем выкупать. Практически договорились»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леона Мусаева.

«Это действительно так. Планируем выкупать. Не могу точно назвать цену. Переговоры проходят нормально, практически договорились», – приводит слова Сайманова Sport24.