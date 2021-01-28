Гендиректор «Рубина» – о Мусаеве из «Зенита»: «Планируем выкупать. Практически договорились»

Рубин не спит, подчищает всё, что плохо лежит. Российский молодой игрок, добавит нам конкуренции в полузащиту, покажет уровень-практики будет вагон и маленькая тележка. У Леонида Викторовича сейчас почти полная обойма, напа бы ещё взять.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леона Мусаева.
«Это действительно так. Планируем выкупать. Не могу точно назвать цену. Переговоры проходят нормально, практически договорились», – приводит слова Сайманова Sport24.
- 22-летний полузащитник провел 21 матч за клуб из Санкт-Петербурга.
- Контракт Мусаева с «Зенитом» истекает летом 2021 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 600 тысяч евро.