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    Гендиректор «Рубина» – о Мусаеве из «Зенита»: «Планируем выкупать. Практически договорились»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леона Мусаева.

    «Это действительно так. Планируем выкупать. Не могу точно назвать цену. Переговоры проходят нормально, практически договорились», – приводит слова Сайманова Sport24.

    • 22-летний полузащитник провел 21 матч за клуб из Санкт-Петербурга.
    • Контракт Мусаева с «Зенитом» истекает летом 2021 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 600 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5531

      Рубинище 26 минут назад

      Рубин не спит, подчищает всё, что плохо лежит. Российский молодой игрок, добавит нам конкуренции в полузащиту, покажет уровень-практики будет вагон и маленькая тележка. У Леонида Викторовича сейчас почти полная обойма, напа бы ещё взять.

      0
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      Рейтинг: +44728

      portero 53 минуты назад

      Семак не тренер, в Рубине модет и заиграет...

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      Рейтинг: +4391

      Гавроша 1 час назад

      Не тянет он в Зените!

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      Рейтинг: +5726

      серега кашин 1 час назад

      ну значит возьму по дешевке т.к контракт заканчивается и в питере ему ловить нечего

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      Рейтинг: +3528

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Надо отдавать. Для подающего надежды он уже слишком взрослый. Не срослось у него с Зенитом, это факт.

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