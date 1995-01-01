Скроботов и еще три игрока «Зенита-2» поедут на первый сбор «Зенита»

«Зенит» возьмет четверых футболистов второй команды на первый тренировочный сбор, который пройдет в Катаре с 15 по 28 января.

В предварительном списке петербуржцев значатся 18-летний защитник Илья Скроботов (четыре матча за первую команду в прошлом сезоне), 20-летний защитник Сергей Бугриев, 19-летний хавбек Леон Мусаев и 19-летний нападающий Илья Воробьев.