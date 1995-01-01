Скроботов и еще три игрока «Зенита-2» поедут на первый сбор «Зенита»

да кладбище зенит то еще! сколько они игроков похранили, предлгая им бешеные контракты только для того чтобы они не играли за конкурентов...
Тем самым их молодые даже не имеют шансов!
«Зенит» возьмет четверых футболистов второй команды на первый тренировочный сбор, который пройдет в Катаре с 15 по 28 января.
В предварительном списке петербуржцев значатся 18-летний защитник Илья Скроботов (четыре матча за первую команду в прошлом сезоне), 20-летний защитник Сергей Бугриев, 19-летний хавбек Леон Мусаев и 19-летний нападающий Илья Воробьев.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
- «Зенит-2» располагается на последней строчке в ФНЛ.