Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Сайманов: «Мусаев так нужен был «Зениту», что играл во второй команде защитником»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал трансфер полузащитника Леона Мусаева из «Зенита» в казанский клуб.

    «А я не уверен, что Леон был нужен Семаку. Я Мусаева полтора года пытался к себе забрать. Первый раз, когда хотел его взять, он был так сильно «нужен» «Зениту», что играл во второй команде у Влада Радимова правого защитника! Ну что это такое?

    Потом опять «нужен-нужен» – и ничего не сыграл, вышел на замену на 10-15 минут. Значит, наверное, всe-таки не нужен. Возможно, они видели в нeм перспективу, но в этой команде настолько высокая конкуренция, что завоевать место в основе Мусаеву пока не представляется возможным.

    Так лучше ему уйти к нам и играть. Если что, у него есть опция обратного выкупа. Понравится – пусть обращаются, будем обсуждать. Мне кажется, это идеальная форма взаимодействия между клубами. А работать как фарм-клуб «Зенита» нам неинтересно. При этом у нас Мусаеву тоже ещe нужно выиграть конкуренцию – она и в «Рубине», на всякий случай, довольно высокая», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» заплатил за Мусаева 500 тысяч евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • Сумма обратного выкупа для «Зенита» составит 1,5 миллиона евро.

    Сайманов: «Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 миллионов? Какие 10?! Тут даже не о чем говорить»

    Сайманов: «Рубин» вполне мог бы оказаться на первом месте в РПЛ, если бы сами себе голы не привозили»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20092

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Ажиотаж вокруг "суперзвезды".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru