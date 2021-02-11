Сайманов: «Мусаев так нужен был «Зениту», что играл во второй команде защитником»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал трансфер полузащитника Леона Мусаева из «Зенита» в казанский клуб.

«А я не уверен, что Леон был нужен Семаку. Я Мусаева полтора года пытался к себе забрать. Первый раз, когда хотел его взять, он был так сильно «нужен» «Зениту», что играл во второй команде у Влада Радимова правого защитника! Ну что это такое?

Потом опять «нужен-нужен» – и ничего не сыграл, вышел на замену на 10-15 минут. Значит, наверное, всe-таки не нужен. Возможно, они видели в нeм перспективу, но в этой команде настолько высокая конкуренция, что завоевать место в основе Мусаеву пока не представляется возможным.

Так лучше ему уйти к нам и играть. Если что, у него есть опция обратного выкупа. Понравится – пусть обращаются, будем обсуждать. Мне кажется, это идеальная форма взаимодействия между клубами. А работать как фарм-клуб «Зенита» нам неинтересно. При этом у нас Мусаеву тоже ещe нужно выиграть конкуренцию – она и в «Рубине», на всякий случай, довольно высокая», – сказал Сайманов.

«Рубин» заплатил за Мусаева 500 тысяч евро.

Стороны заключили пятилетний контракт.

Сумма обратного выкупа для «Зенита» составит 1,5 миллиона евро.

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