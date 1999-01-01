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    Сайманов: «Рубин» вполне мог бы оказаться на первом месте в РПЛ, если бы сами себе голы не привозили»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о выступлении команды в текущем розыгрыше РПЛ.

    «Мы посчитали, если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте. Но тут определeнное везение нужно.

    В 2008 году мы сильно стартанули – семь или восемь матчей выиграли и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был всe-таки сплав опыта и молодости, а сейчас по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность.

    Девятое место в таблице, может быть, и расстраивает, но мы понимали, что будут и всплески, и падения, потому что команда молодая, не может стабильно пройти весь чемпионат. Предполагали, что можем оказаться как в середине таблицы, так и в первой тройке.

    Когда обсуждаем наши ошибки, конечно, огорчаемся, но потом сами же себя и возвращаем в предсезонку, когда говорили, что может и так получиться, и так», – сказал Сайманов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12177

      Garrincha58 1 час назад

      да естественно и ЛЧ давно бы выиграли

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