Сайманов: «Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 миллионов? Какие 10?! Тут даже не о чем говорить»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов убежден, что Хвича Кварацхелия стоит дороже 10 миллионов евро. Именно в эту сумму грузина оценивает Transfermarkt.

«Что касается 10 миллионов за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет 25 миллионов стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10.

Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали – 8 миллионов. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 миллионов?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», – сказал функционер Сайманов.