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    Сайманов: «Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 миллионов? Какие 10?! Тут даже не о чем говорить»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов убежден, что Хвича Кварацхелия стоит дороже 10 миллионов евро. Именно в эту сумму грузина оценивает Transfermarkt.

    «Что касается 10 миллионов за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет 25 миллионов стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10.

    Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали – 8 миллионов. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 миллионов?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», – сказал функционер Сайманов.

    • Летом «Рубин» не продал Кварацхелию в европейский клуб.
    • В сезоне РПЛ грузин провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.02.2021 21:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2954

      Axe111 23 минуты назад

      Действительно какие 10!!!!! Тыщь 100 максималка!!!!!!!

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      Рейтинг: +9793

      paracetamol 1 час назад

      Хвича бегает много, а забивает мало. Да еше падать любит и по земле кататься, симулянт. Кому он нужен?

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      Рейтинг: +719

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Чет эту хвичу распиарили, давайте взглянем на его стату: 2 гола и 2 передачи за клуб-середняк за большую часть сезона, у Солмурада Бакаева и то лучше на 1 передачу, но говорят о нем почему то как о игроке ультракласса, якобы одном из лучших рпл

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