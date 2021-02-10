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  • Сайманов: «Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 миллионов? Какие 10?! Тут даже не о чем говорить»

Сайманов: «Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 миллионов? Какие 10?! Тут даже не о чем говорить»

10 февраля 2021, 21:59
7

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов убежден, что Хвича Кварацхелия стоит дороже 10 миллионов евро. Именно в эту сумму грузина оценивает Transfermarkt.

«Что касается 10 миллионов за Кварацхелию, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет 25 миллионов стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоить такой футболист, правда? Какие 10?! Пойдите, возьмите кого-то за 10.

Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали – 8 миллионов. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 миллионов?! Хвича в несколько раз его превосходит по всем показателям», – сказал функционер Сайманов.

  • Летом «Рубин» не продал Кварацхелию в европейский клуб.
  • В сезоне РПЛ грузин провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1612987402
Чет эту хвичу распиарили, давайте взглянем на его стату: 2 гола и 2 передачи за клуб-середняк за большую часть сезона, у Солмурада Бакаева и то лучше на 1 передачу, но говорят о нем почему то как о игроке ультракласса, якобы одном из лучших рпл
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paracetamol
1612990776
Хвича бегает много, а забивает мало. Да еше падать любит и по земле кататься, симулянт. Кому он нужен?
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Axe111
1612994910
Действительно какие 10!!!!! Тыщь 100 максималка!!!!!!!
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isakkobelini
1613025891
Ну и пусть бегает в Казани лет так до 32 и закончит карьеру в Тбилисском Динамо
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zigbert
1613057338
Может и поднимется его цена а может нет. Все будет зависеть от его показателях на поле. А так игрок конечно талантливый.
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Hektor 84
1613116390
А чем он себя проявил? Он и на 10 лямов себя не проявляет. Статистика слабая, тупой бегунок с дриблингом типа Зелимхана Бакаева или Мирзова. Так у Мирзова и статистика в Химках по лучше. Кому нужен ваш грузин? Он в средненькой рпл себя проявить не может. В Европе таких как он огромное количество.
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