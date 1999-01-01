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    «Матч ТВ»: Мусаев перейдет в «Рубин». У «Зенита» будет право первоочередного выкупа

    Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев близок к переходу в «Рубин».

    По информации «Матч ТВ», казанский клуб подпишет контракт с 22-летним хавбеком на 4 или 4,5 года. «Зенит» может оставить за собой право первоочередного выкупа футболиста.

    Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов утверждал, что стороны «практически договорились» о переходе Мусаева.

    • 22-летний полузащитник провел 21 матч за клуб из Санкт-Петербурга.
    • Контракт Мусаева с «Зенитом» истекает летом 2021 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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