«Матч ТВ»: Мусаев перейдет в «Рубин». У «Зенита» будет право первоочередного выкупа

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев близок к переходу в «Рубин».

По информации «Матч ТВ», казанский клуб подпишет контракт с 22-летним хавбеком на 4 или 4,5 года. «Зенит» может оставить за собой право первоочередного выкупа футболиста.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов утверждал, что стороны «практически договорились» о переходе Мусаева.