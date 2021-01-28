«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Зениту» 500 тысяч за Мусаева

Стало известно, во сколько обойдется «Рубину» приобретение полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.
По информации «РБ-Спорт», клубы договорились о трансфере хавбека за 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что 22-летний футболист заключит с казанцами контракт до 2025 года, а у петербуржцев, возможно, будет право первоочередного выкупа.
- Мусаев – воспитанник «Зенита».
- За основную команду он провел 21 матч.
- Соглашение между сторонами истекает 30 июня.
- Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.
Источник: «РБ-Спорт»