Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Зениту» 500 тысяч за Мусаева

    Стало известно, во сколько обойдется «Рубину» приобретение полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.

    По информации «РБ-Спорт», клубы договорились о трансфере хавбека за 500 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что 22-летний футболист заключит с казанцами контракт до 2025 года, а у петербуржцев, возможно, будет право первоочередного выкупа.

    • Мусаев – воспитанник «Зенита».
    • За основную команду он провел 21 матч.
    • Соглашение между сторонами истекает 30 июня.
    • Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      d c 1 час назад

      Пpогнозы футбольных матчей info-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19882

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это во сколько же раз Мусаев сильнее Сутормина, если судить по цене?...Ужас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3536

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Это с чего вдруг такая щедрость? А, там же менеджер медведко... ну ладно, что хоть не даром...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5531

      Рубинище > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Почти даром, наверно история взаимных трансферных отношений сыграло роль. припомнили Сутормина, Азмуна... .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2190

      baden69 > Рубинище 1 час назад

      Там и агент тот же, что и у Могилевца был, так что дорожка проторена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3536

      Ганнибал Лектор > Рубинище 44 минуты назад

      За иранца на тот момент хорошие деньги. К тому же тот Рубин был прижат к финансовой стенке: нечем было платить з/п игрокам. А тут целых 12 лямов

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82217
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru