«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Зениту» 500 тысяч за Мусаева

Стало известно, во сколько обойдется «Рубину» приобретение полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.

По информации «РБ-Спорт», клубы договорились о трансфере хавбека за 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист заключит с казанцами контракт до 2025 года, а у петербуржцев, возможно, будет право первоочередного выкупа.