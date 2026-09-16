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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Леон Мусаев
Статистика
€ 400 тыс
Леон Мусаев - статистика
Родина
25 января 1999 (27)
#38 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
1' - 81'
50'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 79'
81'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
57' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
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Родина
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
60' - 90'
62'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
Был в запасе
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