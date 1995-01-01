Леон Мусаев: «Хотел бы перехода Дзюбы в «Рубин». Он лучший бомбардир России»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев хотел бы трансфера из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы. Они вместе играли в Санкт-Петербурге.

– Дзюбу этой зимой много отправляли в «Рубин». Хотели бы, чтобы сбылось?

– Конечно. Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в «Зените». Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал.

Мусаев в «Рубине» с января 2021 года.

Команда идет в РПЛ 10-й.

«Зенит» лидирует.

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