Семак: «Игра с «Сарпсборгом» у Мусаева не получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Леона Мусаева в товарищеском матче против норвежского «Сарпсборга» (2:1). Хавбек провел на поле первый тайм.

«Надо признать, что сегодня у него игра не получилась, но в этом нет ничего страшного — он работает, старается и заслужил, чтобы сегодня выйти. Ошибки бывают у всех. Конечно, он подустал, и с точки зрения эмоционального состояния ему сложнее, но благодаря своей работе и отношению к делу он полноценный игрок нашей обоймы.

Дальше будем смотреть. У молодых игроков бывают такие матчи, в этом нет ничего страшного, это все прогнозируемо и понятно», – сказал тренер.