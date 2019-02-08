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    Семак: «Игра с «Сарпсборгом» у Мусаева не получилась»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Леона Мусаева в товарищеском матче против норвежского «Сарпсборга» (2:1). Хавбек провел на поле первый тайм.

    «Надо признать, что сегодня у него игра не получилась, но в этом нет ничего страшного — он работает, старается и заслужил, чтобы сегодня выйти. Ошибки бывают у всех. Конечно, он подустал, и с точки зрения эмоционального состояния ему сложнее, но благодаря своей работе и отношению к делу он полноценный игрок нашей обоймы.

    Дальше будем смотреть. У молодых игроков бывают такие матчи, в этом нет ничего страшного, это все прогнозируемо и понятно», – сказал тренер.

    • Мусаеву 20 лет.
    • Хавбек – воспитанник «Зенита».
    • Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    08.02.2019 22:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:14

      Лишь бы в дальнейшем прибавлял. А то есть примеры головокружительного взлета молодого игрока и такого же резкого падения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:51

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 22:33

      Молодым надо доверять и поддерживать в их стремлении играть. Иначе так и будем по сусекам скрести, покупая кого ни попадя.

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