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Александр Кержаков
Статистика
Александр Кержаков - статистика
Завершил карьеру
27 ноября 1982 (43), Кингисепп
#11 | Нападающий
176 см | 76 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Товарищеские матчи 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Турнир четырех 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
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Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Зенит
2 : 0
24.11.2016
Маккаби
66' - 90'
90'
Лига Европы, 4 тур
Зенит
2 : 1
03.11.2016
Дандолк
1' - 90'
42'
Лига Европы, 3 тур
Дандолк
1 : 2
20.10.2016
Зенит
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Зенит
5 : 0
29.09.2016
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
3 : 4
15.09.2016
Зенит
1' - 61'
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