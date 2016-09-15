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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Зенит
Маккаби - Зенит: обзор матча 15 сентября 2016
Маккаби
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
3 : 4
Завершен
Зенит
26'
Х. Медуньянин
50'
В. Кьяртанссон
70'
Х. Медуньянин
76'
А. Кокорин
84'
Р. Мак
86'
Жулиано
90+1'
Л. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Зенит
90'
+4
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Ю. Жирков
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
Л. Джорджевич
Пас отдал
Жулиано
Желтая карточка
Х. Медуньянин
87'
86'
ГОЛ! 3:3!
Жулиано
Пас отдал
Р. Мак
Замена
Д. Перец
️️️️
Т. Бен-Хаим II
85'
84'
ГОЛ! 3:2!
Р. Мак
Пас отдал
Жулиано
Желтая карточка
Д. Мича
83'
Вторая желтая
Э. Даса
81'
Желтая карточка
Э. Даса
79'
Замена
Д. Мича
️️️️
Й. Бенаюн
79'
Желтая карточка
П. Райкович
77'
76'
ГОЛ! 3:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Жулиано
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
В. Кьяртанссон
74'
72'
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
ГОЛ! 3:0!
Х. Медуньянин
70'
61'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Кержаков
60'
Желтая карточка
А. Витсель
57'
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Т. Бен-Хаим II
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Медуньянин
26'
19'
Желтая карточка
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Таль Бен-Хаим II
ЛВ
6
Гал Альберман
(К)
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
8
Дор Перец
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
20
Бен Харуш
24
Филипенко
26
Бен-Хаим
2
Даса
6
Альберман
6
Медуньянин
40
Игьебор
11
Бен-Хаим II
51
Бенаюн
9
Кьяртанссон
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
4
Кришито
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
21
Мак
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Бен-Хаим II
8
Перец
8
Перец
11
Бен-Хаим II
51
Бенаюн
15
Мича
15
Мича
51
Бенаюн
9
Кьяртанссон
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
9
Кьяртанссон
18
Жирков
99
Новосельцев
99
Новосельцев
18
Жирков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
11
Кержаков
19
Джорджевич
19
Джорджевич
11
Кержаков
Остались в запасе
Маккаби
Зенит
1
Даниэль Лифшиц
ВР
23
Эйял Голаса
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
23
Эйял Голаса
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Маккаби - Зенит
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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