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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - АЗ Алкмаар
Зенит - АЗ Алкмаар: обзор матча 29 сентября 2016
Зенит
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
5 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
26'
А. Кокорин
48'
Жулиано
59'
А. Кокорин
66'
Д. Кришито (П)
80'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - АЗ Алкмаар
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Льюис
ГОЛ! 5:0!
О. Шатов
Пас отдал
Жулиано
80'
79'
Желтая карточка
С. Вуйтенс
Травма
Л. Джорджевич
74'
73'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Д. Соуза
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Р. Мак
69'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Кришито
66'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Дзюба
63'
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Жулиано
59'
57'
Замена
Б. Ринстра
️️️️
Р. Влаар
ГОЛ! 2:0!
Жулиано
48'
27'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
В. Вегхорст
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Кришито
26'
24'
Травма
В. Вегхорст
Желтая карточка
Х. Гарсия
22'
Желтая карточка
Л. Нету
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
29
Фернандо Льюис
ПЗ
36
Дабни Соуза
ЛП
8
Йорис ван Овереем
ОП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
3-3-2-2
1
Рочет
3
ван Эйден
32
Люккассен
12
Влаар
29
Льюис
8
ван Овереем
70
Хапс
30
Вуйтенс
36
Дабни Соуза
9
Вегхорст
9
Фрайдей
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
27
Шатов
27
Шатов
22
Дзюба
21
Мак
19
Джорджевич
19
Джорджевич
21
Мак
36
Дабни Соуза
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
36
Дабни Соуза
12
Влаар
23
Ринстра
23
Ринстра
12
Влаар
9
Вегхорст
20
Сентьенс
20
Сентьенс
9
Вегхорст
Остались в запасе
Зенит
АЗ Алкмаар
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Джино Коутиньо
ВР
20
Гус Тил
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
20
Гус Тил
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Зенит - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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