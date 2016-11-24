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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Маккаби
Зенит - Маккаби: обзор матча 24 ноября 2016
Зенит
24.11.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби
44'
А. Кокорин
90+1'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Маккаби
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
90'
+1
90'
Желтая карточка
Н. Игьебор
88'
Желтая карточка
С. Йехезкель
83'
Желтая карточка
Д. Перец
81'
Замена
Д. Перец
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
А. Витсель
79'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Ю. Жирков
75'
Желтая карточка
Д. Кришито
74'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
66'
46'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
О. Скарионе
46'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Т. Бен-Хаим II
Замена
А. Дзюба
️️️️
Л. Джорджевич
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Р. Мак
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЛЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Таль Бен-Хаим II
(К)
ЛВ
23
Эйял Голаса
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ПВ
5
Оскар Скарионе
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Дор Перец
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
18
Жирков
4
Кришито
13
Нету
99
Новосельцев
6
Хави Гарсия
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
19
Джорджевич
9
Кокорин
4-1-2-2-1
1
Райкович
2
Даса
18
Тиби
24
Филипенко
20
Бен Харуш
23
Голаса
40
Игьебор
6
Медуньянин
9
Бен-Басат
11
Бен-Хаим II
5
Скарионе
18
Жирков
6
Ломбертс
6
Ломбертс
18
Жирков
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
19
Джорджевич
22
Дзюба
22
Дзюба
19
Джорджевич
5
Скарионе
51
Бенаюн
51
Бенаюн
5
Скарионе
6
Медуньянин
8
Перец
8
Перец
6
Медуньянин
11
Бен-Хаим II
11
Йехезкель
11
Йехезкель
11
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Зенит
Маккаби
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Даниэль Лифшиц
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Зенит - Маккаби
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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