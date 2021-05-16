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Александр Кержаков
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
4
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
2
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Все новости
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
17
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
42
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
13
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
5
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
3
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
44
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
10
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
67
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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Александр Кержаков - новости
Нападающий
Имя
Александр
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Кержаков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Кингисепп
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
27 ноября 1982 (40 лет)
Рост
176
Вес
76
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 мая 2021
14:54
Видео
Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ. Он обошел Кержакова
48
29 марта 2021
18:54
Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»
4
9 марта 2021
22:22
Кержаков: «В сентябре просил у «Зенита» одного футболиста. К сожалению, отказали»
2
31 января 2021
11:43
Михаил Кержаков – об игре против брата: «Убрал колено, чтобы не ударить его, а он влетел в меня со всей дури»
8
13 октября 2020
12:53
В «Томь» Кержакова перешел бывший защитник «Зенита-2» Мильдзихов
24 сентября 2020
19:17
Кержаков – о назначении на пост тренера «Томи»: «От таких предложений не отказываются»
3
15:43
Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»
5
14:06
Фото
Кержаков назначен главным тренером «Томи»
23
21 сентября 2020
16:52
Директор «Томи» Смирнова: «Кержаков возглавит команду 24 сентября»
4
19 сентября 2020
18:15
Журналист Локалов: «Кержаков прилетел в Томск, чтобы возглавить «Томь»
13:40
ТАСС: Кержаков возглавит «Томь» в середине следующей недели
4
14 сентября 2020
21:57
Дзюба вышел на чистое третье место по голам за «Зенит» в чемпионате России
4
10 сентября 2020
08:51
«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»
11
8 сентября 2020
18:58
Кержаков: «Общался с руководством «Томи»
25
13:48
«Матч ТВ»: Кержаков стал кандидатом на должность главного тренера «Томи»
2
5 сентября 2020
21:30
Фото
Товарищеский матч. «Химки» обменялись пятью голами со сборной России U19 Кержакова
2
3 сентября 2020
23:29
Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова
13
18 августа 2020
07:45
Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»
11
2 августа 2020
16:03
Александр Кержаков: «Кокорин – сильнейший форвард «Спартака»
4
26 июля 2020
13:36
Видео
«Овечкин, забросишь хотя бы раз?». Александр Кержаков побывал хоккейным вратарем
5
9 июня 2020
18:16
Кержаков: «Не так важно, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак». У петербуржцев больше шансов на победу»
17
29 мая 2020
18:18
Экс-главред еженедельника «Футбол» – о выборе игрока сезона-2004: «Побеждал Кержаков, а, когда пересчитали, получилось, что Сычев его обошел»
2
19 мая 2020
20:54
Фото
Аршавин в шутку сравнил с дровами бывших партнеров по «Зениту»
3
16 мая 2020
16:49
Кержаков: «Сезон РПЛ лучше было завершить. Длительная пауза приведeт к серьезным травмам»
6
24 апреля 2020
12:56
Фото
Кержаков спародировал обложку альбома Pink Floyd
2
20 апреля 2020
10:55
Фото
Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors
3
18 апреля 2020
19:57
Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»
26
17 апреля 2020
14:53
Кержаков: «Не хочу лезть в политику и кого-то поддерживать»
12
16 апреля 2020
11:19
Фото
Кержаков спародировал обложку сингла Moby
3
14 апреля 2020
13:57
Фото
Кержаков сфотографировал сына возле пустого холодильника. Это пародия на Эминема
3
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