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    • Кержаков – о дедовщине в спортинтернате: «Людей ночью отправляли на другой конец города за насваем»

    Кержаков – о дедовщине в спортинтернате: «Людей ночью отправляли на другой конец города за насваем»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, сталкивался ли с дедовщиной в спортинтернатах.

    – Акинфеев говорил, что вообще боялся в душ зайти и таскал сетку с мячами. А сейчас молодые вешают это на администраторов.

    – 100% такое есть. Это и из академий идет – например, есть академии, где за ребят, которые живут в интернате, стирают тренировочную форму.

    В 2001 году на одном из первых моих сборов с главной командой «Зенита» в Нидерландах мы были в таком восторге – там можно было сдавать форму в стирку! Сейчас ты просто сдаешь вещи – и ни о чем не думаешь. А для меня тогда стирать вещи самому было единственным вариантом.

    Про мячи то же самое – тогда это даже не обсуждалось: молодые носили все даже за врачами.

    – А старшие не отправляли сгонять купить что-то?

    – В «Зените» такого не было. В интернате бывало, но я там учился, когда дедовщина прекращалась.

    – В интернате приходилось уметь постоять за себя?

    – Мне повезло в этом смысле. Я жил в трех интернатах. В первом пробыл всего полгода, но этот интернат не имел к спорту никакого отношения. Просто не было возможности меня расселить где-то еще.

    Потом я жил в училище олимпийского резерва №2. Тогда учился в шестом классе, а самым младшим был 10-й класс – так что ко мне все относились как к ребенку. Но я видел жесточайшую дедовщину: людей ночью отправляли на другой конец города за насваем.

    Уже в девятом классе я перешел в училище олимпийского резерва №1 – там вся дедовщина сошла на нет.

    • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
    • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 17:48
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