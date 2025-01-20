Кержаков – о дедовщине в спортинтернате: «Людей ночью отправляли на другой конец города за насваем»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, сталкивался ли с дедовщиной в спортинтернатах.

– Акинфеев говорил, что вообще боялся в душ зайти и таскал сетку с мячами. А сейчас молодые вешают это на администраторов.

– 100% такое есть. Это и из академий идет – например, есть академии, где за ребят, которые живут в интернате, стирают тренировочную форму.

В 2001 году на одном из первых моих сборов с главной командой «Зенита» в Нидерландах мы были в таком восторге – там можно было сдавать форму в стирку! Сейчас ты просто сдаешь вещи – и ни о чем не думаешь. А для меня тогда стирать вещи самому было единственным вариантом.

Про мячи то же самое – тогда это даже не обсуждалось: молодые носили все даже за врачами.

– А старшие не отправляли сгонять купить что-то?

– В «Зените» такого не было. В интернате бывало, но я там учился, когда дедовщина прекращалась.

– В интернате приходилось уметь постоять за себя?

– Мне повезло в этом смысле. Я жил в трех интернатах. В первом пробыл всего полгода, но этот интернат не имел к спорту никакого отношения. Просто не было возможности меня расселить где-то еще.

Потом я жил в училище олимпийского резерва №2. Тогда учился в шестом классе, а самым младшим был 10-й класс – так что ко мне все относились как к ребенку. Но я видел жесточайшую дедовщину: людей ночью отправляли на другой конец города за насваем.

Уже в девятом классе я перешел в училище олимпийского резерва №1 – там вся дедовщина сошла на нет.