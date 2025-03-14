Семин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Надо дать сыграть и Кержакову тоже»

Юрий Семин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России впервые с 2021 года.

Форварду «Акрона» не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Вызов Дзюбы в сборную? Я думаю, что надо дать сыграть и Кержакову тоже. Пусть их поставят в паре и они выйдут на поле. Конечно, это все шутки.

Важен ли рекорд по голам в сборной? Уровень сопротивления в таких матчах бывает разный. Это достижение, от цифр ты никуда не денешься.

Я думаю, что Дзюбе нужно все-таки сыграть с Замбией. Если им забьет, то это уже совсем другой вопрос», – сказал Семин.