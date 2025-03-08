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  • Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ

Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ

Сегодня, 13:25
7

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос, считает ли он форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим в истории РПЛ.

«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» – сказал Мелкадзе.

  • У Дзюбы и бывшего российского форварда Александра Кержакова сейчас по 233 гола во всех турнирах.
  • Если брать только чемпионат России, то Дзюба занимает в нем 1-е место по голам с 164 мячами.
  • Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выступал за московский клуб с 2004 по 2013 годы с перерывами. Он забил 85 мячей в РПЛ и всего 124 гола за столичный клуб.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аваи Акрон Ахмат Вагнер Лав Дзюба Артем Кержаков Александр Мелкадзе Георгий
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Комментарии (7)
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мАсквобадгуно
1741429648
Е*т, все бы взяли Халка!
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Skull_Boy
1741430279
А кто такой Мелкадзе
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Красногорск_Фан
1741434462
В общем в глазах Мелкадзе чем более загорелый тем лучше.
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nik55
1741436280
бревно не может быть великим
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АлексМак
1741440150
ни того ни другого, - оба не дотягивают
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