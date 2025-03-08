Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос, считает ли он форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим в истории РПЛ.
«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» – сказал Мелкадзе.
- У Дзюбы и бывшего российского форварда Александра Кержакова сейчас по 233 гола во всех турнирах.
- Если брать только чемпионат России, то Дзюба занимает в нем 1-е место по голам с 164 мячами.
- Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выступал за московский клуб с 2004 по 2013 годы с перерывами. Он забил 85 мячей в РПЛ и всего 124 гола за столичный клуб.
Источник: «Спорт-Экспресс»