Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос, считает ли он форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим в истории РПЛ.

«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» – сказал Мелкадзе.