Титов прокомментировал достижение Дзюбы

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Артем Дзюба повторил бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

В 19-м туре РПЛ Дзюба забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у Артема 233 гола в российской истории – как и у Кержакова.

Забив следующий мяч, Дзюба станет единоличным рекордсменом.

«Играя за «Акрон», при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата, Артем забивает, видно, что человек – мастер.

Впереди 11 туров, думаю, что он побьет рекорд. Может быть, будет один пенальти, найдут, тем более с учетом VAR, значит, его будет бить Артем.

Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в этом году», – сказал Титов.