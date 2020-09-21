Директор «Томи» Смирнова: «Кержаков возглавит команду 24 сентября»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова подтвердила грядущее назначение на пост главного тренера бывшего игрока сборной России Александра Кержакова. Презентация пройдет на этой неделе.

«Кержаков прилетит в Томск 24 сентября, тогда и будет подписан контракт. С ним приедут еще два тренера, подпишем с ними соглашения и презентуем весь штаб», – сказала Смирнова «Р-Спорт».