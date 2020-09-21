Директор «Томи» Смирнова: «Кержаков возглавит команду 24 сентября»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова подтвердила грядущее назначение на пост главного тренера бывшего игрока сборной России Александра Кержакова. Презентация пройдет на этой неделе.
«Кержаков прилетит в Томск 24 сентября, тогда и будет подписан контракт. С ним приедут еще два тренера, подпишем с ними соглашения и презентуем весь штаб», – сказала Смирнова «Р-Спорт».
- Дебютным для Кержакова станет матч 12-го тура ФНЛ против «Шинника», запланированный на 27 сентября.
- Обе команды идут в зоне вылета.
- Ранее сообщалось, что вслед за Кержаковым в «Томь» могут прийти игроки «Зенита» Леон Мусаев и Даниил Шамкин.
Источник: «Р-Спорт»