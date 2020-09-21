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    Директор «Томи» Смирнова: «Кержаков возглавит команду 24 сентября»

    Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова подтвердила грядущее назначение на пост главного тренера бывшего игрока сборной России Александра Кержакова. Презентация пройдет на этой неделе.

    «Кержаков прилетит в Томск 24 сентября, тогда и будет подписан контракт. С ним приедут еще два тренера, подпишем с ними соглашения и презентуем весь штаб», – сказала Смирнова «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12930

      vladimir-7 5 секунд назад

      В Томь отправьте с Л.Мусаевым и Д.Шамкиным "великого" и "знаменитого" Дзюбу. Можно даже "Почтой России".

      0
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      Рейтинг: +11486

      Garrincha58 7 минут назад

      пора в ПФЛ

      0
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