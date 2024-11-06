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    • Хомуха сказал, кто из нападающих сильнее: Дзюба или Кержаков

    Хомуха сказал, кто из нападающих сильнее: Дзюба или Кержаков

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в последних матчах.

    – Дзюбе нужно еще забить, чтобы стать лучшим нападающим в РПЛ. В следующем матче он сыграет против «Спартака». Артем всегда мотивирован в играх против тех команд, которые, как ему кажется, поступили с ним несправедливо.

    – В этом сезоне Дзюба – лучший нападающий РПЛ, как и Кордоба?

    – Я бы не стал так говорить. Да, Артем помогает своей команде, забивает голы. Он один из лучших форвардов в этом сезоне.

    – Кто сильнее как нападающий – Кержаков или Дзюба?

    – Александр поиграл в Европе, а Дзюба – нет. Предпочтение отдам Кержакову.

    • 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Форвард с 231 голом отстает от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола на 2 мяча.
    • Дзюба в ходе карьеры выступал полгода за турецкий клуб «Адана Демирспор». Кержаков в течение года играл за «Севилью», с которой победил в Кубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Испании, а также полгода выступал за «Цюрих», с которым выиграл Кубок Швейцарии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.11.2024 14:23
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    Комментарии (4)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730892553
    Дзюба в Турцию уезжал :D
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    Cleaner
    1730897759
    Кержаков облажался в Европе. Хоть и по причине возраста. Как нападающие они РАВНЫ. Просто они совершенно разные по игре. А так 50 на 50 по силе в свои лучшие годы.
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    ss21
    1730902299
    Керж сильнее, во первых он закончил в 34, во вторых бил с двух ног в третьих усадил на лавку игрока сборной Бразилии.
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