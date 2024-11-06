Хомуха сказал, кто из нападающих сильнее: Дзюба или Кержаков

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в последних матчах.

– Дзюбе нужно еще забить, чтобы стать лучшим нападающим в РПЛ. В следующем матче он сыграет против «Спартака». Артем всегда мотивирован в играх против тех команд, которые, как ему кажется, поступили с ним несправедливо.

– В этом сезоне Дзюба – лучший нападающий РПЛ, как и Кордоба?

– Я бы не стал так говорить. Да, Артем помогает своей команде, забивает голы. Он один из лучших форвардов в этом сезоне.

– Кто сильнее как нападающий – Кержаков или Дзюба?

– Александр поиграл в Европе, а Дзюба – нет. Предпочтение отдам Кержакову.

36-летний Дзюба провел за «Акрон» 7 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Форвард с 231 голом отстает от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола на 2 мяча.

Дзюба в ходе карьеры выступал полгода за турецкий клуб «Адана Демирспор». Кержаков в течение года играл за «Севилью», с которой победил в Кубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Испании, а также полгода выступал за «Цюрих», с которым выиграл Кубок Швейцарии.

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