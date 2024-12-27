Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и сборной России Владимир Быстров, который находился в Дубае вместе с 42-летним Александром Кержаковым, считает, что последний готов играть в РПЛ.
– В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?
– Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.
– Да ладно.
– Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.
– Мы, наоборот, ждем, когда Кержаков снова тренировать начнет.
– Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме.
- Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году.
- После он стал тренером, возглавлял одну из юношеских сборных России, «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотиссу», «Спартак» из Суботицы и «Кайрат», который покинул в сентябре 2024 года.
- Кержаков делит лидерство по числу голов, забитых за сборную России, с Артемом Дзюбой – по 30.