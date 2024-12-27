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    • Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ

    Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и сборной России Владимир Быстров, который находился в Дубае вместе с 42-летним Александром Кержаковым, считает, что последний готов играть в РПЛ.

    – В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?

    – Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.

    – Да ладно.

    – Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.

    – Мы, наоборот, ждем, когда Кержаков снова тренировать начнет.

    – Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме.

    • Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году.
    • После он стал тренером, возглавлял одну из юношеских сборных России, «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотиссу», «Спартак» из Суботицы и «Кайрат», который покинул в сентябре 2024 года.
    • Кержаков делит лидерство по числу голов, забитых за сборную России, с Артемом Дзюбой – по 30.

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    Источник: Sport24

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    27.12.2024 20:21
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    Комментарии (1)
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    sv1969
    1735321010
    Вова это всадник без головы!Но мнит себя легендой! На срач тв слушал его и удивлялся, не мысли не речи!В принципе так и играл!
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