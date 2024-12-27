Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и сборной России Владимир Быстров, который находился в Дубае вместе с 42-летним Александром Кержаковым, считает, что последний готов играть в РПЛ.

– В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела?

– Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.

– Да ладно.

– Конечно. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться.

– Мы, наоборот, ждем, когда Кержаков снова тренировать начнет.

– Да он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме.