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    Товарищеский матч. «Химки» обменялись пятью голами со сборной России U19 Кержакова

    «Химки» между турами РПЛ провели товарищеский матч со сборной России для игроков не старше 19 лет. Ее тренирует лучший бомбардир в истории главной сборной Александр Кержаков.

    «Спасибо «Химкам». Они откликнулись на наше предложение провести матч. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ», – сказал Кержаков.

    Товарищеский матч

    Россия U19 – Химки – 5:5

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2591

      Axe111 36 минут назад

      ВАААААААААААААААААААА

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      Рейтинг: +921

      GreyDM 44 минуты назад

      Для молодёжи полезно "мясом обрастать" в играх с профессиональными командами, да и учебные сборы так веселее проходят.

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