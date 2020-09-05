Товарищеский матч. «Химки» обменялись пятью голами со сборной России U19 Кержакова

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«Химки» между турами РПЛ провели товарищеский матч со сборной России для игроков не старше 19 лет. Ее тренирует лучший бомбардир в истории главной сборной Александр Кержаков.
«Спасибо «Химкам». Они откликнулись на наше предложение провести матч. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ», – сказал Кержаков.
Товарищеский матч
Россия U19 – Химки – 5:5
Сборная России U19 сыграла вничью контрольный матч против «Химок» – 5:5. После встречи старший тренер Кержаков поблагодарил соперников за матч.⠀– Спасибо «Химкам». Они откликнулись на наше предложение провести матч. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ. pic.twitter.com/gwRUbyvv3f— РФС (@rfsruofficial) September 5, 2020