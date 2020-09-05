Товарищеский матч. «Химки» обменялись пятью голами со сборной России U19 Кержакова

«Химки» между турами РПЛ провели товарищеский матч со сборной России для игроков не старше 19 лет. Ее тренирует лучший бомбардир в истории главной сборной Александр Кержаков.

«Спасибо «Химкам». Они откликнулись на наше предложение провести матч. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ», – сказал Кержаков.

Товарищеский матч

Россия U19 – Химки – 5:5