Кержаков видел, как в «Зените» употребляли снюс

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что видел, как в команде употреляли снюс.

– Вы сказали про насвай. Сейчас среди футболистов и других спортсменов популярен снюс. Вы сталкивались с такой проблемой в своих командах?

– В мой последний год в «Зените» видел, как некоторые употребляли снюс. Сам же не пробовал, да и как главный тренер почти не сталкивался.

В Суботице один раз шeл на матч. У одного мальчика из дубля, который тренировался с нами, заметил в шортах «шайбу». Заставил его выбросить и сказал, что это сильно влияет на мышцы.