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    Кержаков видел, как в «Зените» употребляли снюс

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что видел, как в команде употреляли снюс.

    – Вы сказали про насвай. Сейчас среди футболистов и других спортсменов популярен снюс. Вы сталкивались с такой проблемой в своих командах?

    – В мой последний год в «Зените» видел, как некоторые употребляли снюс. Сам же не пробовал, да и как главный тренер почти не сталкивался.

    В Суботице один раз шeл на матч. У одного мальчика из дубля, который тренировался с нами, заметил в шортах «шайбу». Заставил его выбросить и сказал, что это сильно влияет на мышцы.

    • Кержаков завершил карьеру в «Зените» в сезоне-2016/17.
    • Россиянин тренировал сербский «Спартак» из Суботицы в 2023 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 14:02
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    Комментарии (11)
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    subbotaspartak
    1737371202
    Я признаться не боюсь: Видел где то как то снюс...
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    Каратель помойников
    1737376100
    И после этого парашники что то про Промеса говорят? Квинси кому-то денег дал,а этот чел решил в наркобизнес вложиться.и тут визг питорских сикелух-"наркобарыга!".а в клубе за который фонадят напрямую употребляют.клуп нарколыг! позор он и есть позор
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    ivany4
    1737377944
    Ну вот, и опять справедлива поговорка - кто громче всех кричит держите вора.)) А вообще-то все правильно делают. На других кричат про недоказанные вещи, да еще сверху наваливают чушь несусветную. Но на то, что творят свои "футболисты" глаза за крыты. Оно и понятно - снюс для это только для избранных аристократов с (по)Мойки.))
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    Айболид
    1737381099
    Визжащим в истерике рылам , неплохо было бы загуглить за снюс" , прежде чем надрывать свои опухшие глотки . Ладно Помойникофф - он зародыш своего мозга ещё в детстве (в памперс) высрал ...
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    Иван Петров 1986
    1737387745
    Ну а что ждать еще от этих блохастых лгбтешников с берегов невы.
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