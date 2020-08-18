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  • Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»

Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»

18 августа 2020, 07:45
10

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков вспомнил матч чемпионата России-2006, в котором ЦСКА минимально обыграл «Зенит» (1:0), а игру обслуживала бригада Владимира Петтая.

«Давайте не будем вспоминать, потому что Петтая, к сожалению, уже нет. Трагически он погиб в авиакатастрофе. Это было очень давно.

Но в том матче, опять же, если б был VAR, думаю, «Зенит» точно бы не проиграл. Стопроцентный гол Аршавина отменили.

Не хочу называть это убийством каким-то преднамеренным. Мне хочется верить, что судьи ошиблись в том моменте просто потому, что как-то не так выбирали позиции на футбольном поле.

Я не люблю разговоры о предвзятости, о каких-то подводных течениях, не хочу в это верить. Искренне верю и надеюсь, что спорт вне этих всех вещей.

Много разных разговоров можно услышать, но не хочу в это верить. Ну зачем? Я верю в спорт и в то, что на футбольном поле всегда побеждает сильнейший», – вспоминает Кержаков.

  • В этой игре арбитр отменил два гола Андрея Аршавина.
  • Единственный мяч ЦСКА забил с пенальти.
  • В игре было показано 12 желтых карточек.
  • ЦСКА по итогам сезона стал чемпионом России.

Источник: Подкаст «Короче»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Аршавин Андрей Кержаков Александр Петтай Владимир
Комментарии (10)
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Ганнибал Лектор
1597728247
У меня информация от одного из лайнсменов: денег от Гинера хватило на 2 года размеренной жизни. Там в итоге 2 чистых гола Аршавина отменили и назначили левый пенальти. И кобылам эти очки принесли золото чемпионата. А Саше надо уже снять розовые очки, неужели "покупка" нефтеперегонного завода в воронежской области ничему не научила?
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paracetamol
1597731630
Да уж, тормозили Зенит как могли, а не получилось!
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x-x-x-x-x
1597736043
Самое важно то что судья ушел из жизни в случайном происшествии! А может покопать это происшествие и узнаём причину? И как Фургала подтянуть всех виновных? Думаю откроется еще много убийств.
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acor94
1597738682
Прошло почти 15 лет а матч помню. Тогда впервые пацанами приехали в Москву. На сам матч не попали, но смотрели его по телевизору.
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Есь Казарский
1597746805
Вот поэтому в Европе все сосут,там судей тяжелее купить...
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СвинкаСправедливости
1597766645
О, два самых коррумпированных клуба чемпионата спорят, кто из них самый коррумпированный.
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фанат джигурды
1597770951
Был такой на соккере Вазген, он же цскаплюс, он же скудеря феррари, он же какие-то пилоты формулы 1 70-х годов. Так этот Вазген кричал: "Кони и Бомжи- друзья, кто против бомжей- тот спартач!!!!" Очень смешно. Хавроша, подружись с Васгеном)))) Будете прекрасной парой.
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житель СПб
1597776825
Эта информация для тех, кто любит ругать Зенит и вспоминает только о своих обидах.
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zxc-1168
1598397418
Два гола чистейших отменили Андрея и это было очевидно, что даже те кто был далек о футбола поняли как армейцы стали "чемпионами".
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