Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков вспомнил матч чемпионата России-2006, в котором ЦСКА минимально обыграл «Зенит» (1:0), а игру обслуживала бригада Владимира Петтая.

«Давайте не будем вспоминать, потому что Петтая, к сожалению, уже нет. Трагически он погиб в авиакатастрофе. Это было очень давно.

Но в том матче, опять же, если б был VAR, думаю, «Зенит» точно бы не проиграл. Стопроцентный гол Аршавина отменили.

Не хочу называть это убийством каким-то преднамеренным. Мне хочется верить, что судьи ошиблись в том моменте просто потому, что как-то не так выбирали позиции на футбольном поле.

Я не люблю разговоры о предвзятости, о каких-то подводных течениях, не хочу в это верить. Искренне верю и надеюсь, что спорт вне этих всех вещей.

Много разных разговоров можно услышать, но не хочу в это верить. Ну зачем? Я верю в спорт и в то, что на футбольном поле всегда побеждает сильнейший», – вспоминает Кержаков.