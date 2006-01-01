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    Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»

    Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков вспомнил матч чемпионата России-2006, в котором ЦСКА минимально обыграл «Зенит» (1:0), а игру обслуживала бригада Владимира Петтая.

    «Давайте не будем вспоминать, потому что Петтая, к сожалению, уже нет. Трагически он погиб в авиакатастрофе. Это было очень давно.

    Но в том матче, опять же, если б был VAR, думаю, «Зенит» точно бы не проиграл. Стопроцентный гол Аршавина отменили.

    Не хочу называть это убийством каким-то преднамеренным. Мне хочется верить, что судьи ошиблись в том моменте просто потому, что как-то не так выбирали позиции на футбольном поле.

    Я не люблю разговоры о предвзятости, о каких-то подводных течениях, не хочу в это верить. Искренне верю и надеюсь, что спорт вне этих всех вещей.

    Много разных разговоров можно услышать, но не хочу в это верить. Ну зачем? Я верю в спорт и в то, что на футбольном поле всегда побеждает сильнейший», – вспоминает Кержаков.

    • В этой игре арбитр отменил два гола Андрея Аршавина.
    • Единственный мяч ЦСКА забил с пенальти.
    • В игре было показано 12 желтых карточек.
    • ЦСКА по итогам сезона стал чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Подкаст «Короче»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7625

      paracetamol 10 минут назад

      Да уж, тормозили Зенит как могли, а не получилось!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -155

      alarm_иг 36 минут назад

      Сейчас бомжи будут плакаться и ныть, как их тогда засудили. Сейчас то всё ОК, судейство в их пользу надолго.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      У меня информация от одного из лайнсменов: денег от Гинера хватило на 2 года размеренной жизни.
      Там в итоге 2 чистых гола Аршавина отменили и назначили левый пенальти. И кобылам эти очки принесли золото чемпионата.

      А Саше надо уже снять розовые очки, неужели "покупка" нефтеперегонного завода в воронежской области ничему не научила?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6067

      Борат 1 час назад

      Просто Гинер падла всё купил !
      Гыгы

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