Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Кержаков: «В сентябре просил у «Зенита» одного футболиста. К сожалению, отказали»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков, известный по выступлениям за «Зенит», рассказал, что просил у руководства петербуржцев футболиста для томского клуба.

    — У вас хорошие отношения с руководством «Зенита».

    — Я надеюсь.

    — Вы просите у них молодых ребят?

    — В сентябре просил одного футболиста. К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали.

    — Говорили про Мусаева и Шамкина. Это кто-то из них?

    — Это не они.

    • Кержаков принял «Томь» по ходу сезона.
    • Это его первый тренерский опыт на взрослом уровне.
    • Томичи идут в зоне вылета ФНЛ и отстают от спасительной строчки на 11 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2021 22:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru