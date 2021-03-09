Кержаков: «В сентябре просил у «Зенита» одного футболиста. К сожалению, отказали»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков, известный по выступлениям за «Зенит», рассказал, что просил у руководства петербуржцев футболиста для томского клуба.
— У вас хорошие отношения с руководством «Зенита».
— Я надеюсь.
— Вы просите у них молодых ребят?
— В сентябре просил одного футболиста. К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали.
— Говорили про Мусаева и Шамкина. Это кто-то из них?
— Это не они.
- Кержаков принял «Томь» по ходу сезона.
- Это его первый тренерский опыт на взрослом уровне.
- Томичи идут в зоне вылета ФНЛ и отстают от спасительной строчки на 11 очков.
Источник: Metaratings