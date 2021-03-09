Кержаков: «В сентябре просил у «Зенита» одного футболиста. К сожалению, отказали»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков, известный по выступлениям за «Зенит», рассказал, что просил у руководства петербуржцев футболиста для томского клуба.

— У вас хорошие отношения с руководством «Зенита».

— Я надеюсь.

— Вы просите у них молодых ребят?

— В сентябре просил одного футболиста. К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали.

— Говорили про Мусаева и Шамкина. Это кто-то из них?

— Это не они.