Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»

Главный тренер «Томи» и экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Я смог добиться рекорда благодаря партнерам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это не мой личный рекорд и мое личное достижение, это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле.

Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом», – приводит слова Кержакова ТАСС.