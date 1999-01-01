Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»

"5 сентября 2014, на встрече с журналистами, Дзюба говорил о данном рекорде Александра с уважением.. кто-то решил спровоцировать Артёма, спросив , сможет ли он побить это достижение? Артём ответил буквально следующее: - «Кержаков знает, что опасность есть». Кержаков среагировал оперативно, опубликовав в инстаграме следующую запись: - «Желаю тебе обойти идущих с тобой ноздря в ноздрю Юру Лодыгина и Артёма Реброва». Вот так началась эта гонка."
Главный тренер «Томи» и экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
«Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет.
Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.
Я смог добиться рекорда благодаря партнерам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это не мой личный рекорд и мое личное достижение, это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле.
Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом», – приводит слова Кержакова ТАСС.
- Кержаков забил 30 мячей за сборную в 91 матче.
- Дзюба отличился 29 раз в 49 играх за национальную команду.
- Во вторник, 30 марта, сборная России сыграет со Словакией.