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  • Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»

Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»

29 марта 2021, 18:54
4

Главный тренер «Томи» и экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Я смог добиться рекорда благодаря партнерам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это не мой личный рекорд и мое личное достижение, это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле.

Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом», – приводит слова Кержакова ТАСС.

  • Кержаков забил 30 мячей за сборную в 91 матче.
  • Дзюба отличился 29 раз в 49 играх за национальную команду.
  • Во вторник, 30 марта, сборная России сыграет со Словакией.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1617036241
"5 сентября 2014, на встрече с журналистами, Дзюба говорил о данном рекорде Александра с уважением.. кто-то решил спровоцировать Артёма, спросив , сможет ли он побить это достижение? Артём ответил буквально следующее: - «Кержаков знает, что опасность есть». Кержаков среагировал оперативно, опубликовав в инстаграме следующую запись: - «Желаю тебе обойти идущих с тобой ноздря в ноздрю Юру Лодыгина и Артёма Реброва». Вот так началась эта гонка."
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serglider
1617045690
30 голов за сборную, за всю карьеру - это слезы! Если взять статистику рекордов забитых голов за сборную всего мира, результат Кержакова один из самых слабейших.
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вальтер79
1617108868
вчера кержаков сегодня дзюба завтра кто то другой это футбол это жизнь
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zigbert
1617112720
В те времена об этих достижениях скорей всего и не думали. А вот для игроков, которые играют сегодня ориентир есть. Дзюба конечно опередит Кержакова по этому показателю но у более молодых игроков сборной шанс обойти Дзюбу наверняка появится. 30 мячей не такой уж недостижимый результат.
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