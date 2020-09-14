Дзюба вышел на чистое третье место по голам за «Зенит» в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

Этот гол стал для 32-летнего футболиста 56-м в составе петербургской команды в играх чемпионата России.

По этому показателю Дзюба обогнал Халка (55) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в национальном первенстве.

Первые две строчки занимают Андрей Аршавин (57) и Александр Кержаков (120).

Дзюба забил 120-й гол в чемпионате России. Это четвертый показатель в истории