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    Дзюба вышел на чистое третье место по голам за «Зенит» в чемпионате России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

    Этот гол стал для 32-летнего футболиста 56-м в составе петербургской команды в играх чемпионата России.

    По этому показателю Дзюба обогнал Халка (55) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в национальном первенстве.

    Первые две строчки занимают Андрей Аршавин (57) и Александр Кержаков (120).

    Дзюба забил 120-й гол в чемпионате России. Это четвертый показатель в истории

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8468

      alarm 1 час назад

      хряки, можете начинать визжать)

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