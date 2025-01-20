Кержаков едко поддел Дзюбу: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о желании 36-летнего форварда «Акрона» Артeма Дзюбы побить рекорды по результативности.

– Как вы воспринимаете всю шумиху вокруг Дзюбы и ваших рекордов по голам за сборную и вообще в России?

– Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнeрам.

У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушeл тогда, когда захотел, и я не продлевал еe ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артeм к этому стремится.