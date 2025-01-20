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    • Кержаков едко поддел Дзюбу: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»

    Кержаков едко поддел Дзюбу: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о желании 36-летнего форварда «Акрона» Артeма Дзюбы побить рекорды по результативности.

    – Как вы воспринимаете всю шумиху вокруг Дзюбы и ваших рекордов по голам за сборную и вообще в России?

    – Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнeрам.

    У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушeл тогда, когда захотел, и я не продлевал еe ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артeм к этому стремится.

    • Кержаков и Дзюба забили по 30 голов за сборную России.
    • Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах – 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 09:32
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    Комментарии (8)
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    FRZZ
    1737355161
    Достойный, культурный ответ.
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    Plyash
    1737360535
    Где "едко поддел",придурки недоделанные? Кержаков ответил очень достойно и даже дипломатично,дав понять,что понимает амбиции полена. Саша,ты настоящий мужчина и спортсмен.Удачи тебе.
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    Интерес
    1737360945
    Сейчас вся жизнь построена для лайков,индекса цитирования и "рекордов",ранее именуемых статистикой. Мы много его ругали за "убиенных воробьёв" в течение долгих месяцев "засухи",но тогда никому в голову не приходило создавать искусственные условия,для реализации какого-то проекта. Хотя...я бы не стал особо Дзюбу выделять,у нас по Аравийским пескам бродит Криштиану и устанавливает немыслимые индивидуальные рекорды,к восторгу его почитателей.Сразу Верблюд-Лига стала значимой,якобы.Интересно,а голы в ЛФЛ России ему пошли бы в зачёт?
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    Литейный 4 (returned)
    1737361816
    Красава Керж. Умыл спартаковского отпрыска. Гыгыгы
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    Станислав36
    1737376541
    Да-да, Саша, ты сразу стал "бизнесменом" и вложился в прохиндейщину в Воронежской области, где тебя и кинули прохиндеи, - лучше бы продлился и поиграл еще в футбол, - все бы от этого выиграли, ты в том числе. И не тебе обсуждать лучшего бомбардира, хоть ты ББББ,- но он забил поболее тебя, а сколько голевых выложил, тебе и не снилось.Стыдно поганить тех, кто в спорте, "бизнесмен"
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    ss21
    1737398175
    Насколько я помню Керж закончил в 34.
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