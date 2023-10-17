Кержаков рассказал о своем отношении к конкуренции с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о конкуренции с нападающим Артемом Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России.
– Не ловите себя на желании, чтобы Дзюба так и не забил 31-й гол за сборную и у вас с ним осталась дележка рекорда?
– Нисколько! Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Всегда знал, что я – часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше – здорово. Для меня это уже прошлое.
- На счету Кержакова и Дзюбы по 30 голов в составе сборной России.
- Александр Кержаков объявил о завершении игровой карьеры летом 2017 года.
- В последний раз Дзюба выходил на поле в футболке сборной России в матче чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).
Источник: «Спорт-Экспресс»