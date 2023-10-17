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    • Кержаков рассказал о своем отношении к конкуренции с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России

    Кержаков рассказал о своем отношении к конкуренции с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России

    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о конкуренции с нападающим Артемом Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России.

    – Не ловите себя на желании, чтобы Дзюба так и не забил 31-й гол за сборную и у вас с ним осталась дележка рекорда?

    – Нисколько! Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Всегда знал, что я – часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше – здорово. Для меня это уже прошлое.

    • На счету Кержакова и Дзюбы по 30 голов в составе сборной России.
    • Александр Кержаков объявил о завершении игровой карьеры летом 2017 года.
    • В последний раз Дзюба выходил на поле в футболке сборной России в матче чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22021

      Cleaner 1 час назад

      Кержаков должен быть БЛАГОДАРЕН "тренеру" ВАЛЕРЕ, что Дзюба не побил его рекорд.

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