Кержаков рассказал о своем отношении к конкуренции с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказался о конкуренции с нападающим Артемом Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России.

– Не ловите себя на желании, чтобы Дзюба так и не забил 31-й гол за сборную и у вас с ним осталась дележка рекорда?

– Нисколько! Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Всегда знал, что я – часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше – здорово. Для меня это уже прошлое.